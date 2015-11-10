Британия официально начала переговоры об изменении условий членства в ЕС

"Мы вступаем в фазу официальных переговоров об изменении условий членства в ЕС", - сказал британский премьер, передает kommersant.

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Он сообщил, что направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с требованиями. Текст письма будет опубликован сегодня.

Напомним, центр исследований экономики и бизнеса подготовил доклад, согласно которому выход из состава Евросоюза лишит британскую экономику ряда преимуществ. В то же время решение остаться внутри ЕС, готового провести рыночные реформы, может принести Великобритании дополнительные 58 млрд фунт стерлингов и 790 тыс. новых рабочих мест к 2030 году.