Власти Великобритании выдвинули условия ЕС - The Telegraph

Премьер Дэвид Кэмерон предусмотрел следующие условия: отказ от "тесного союза" с Брюсселем, защита фунта стерлингов как национальной валюты, расширение полномочий британского парламента и изменение структуры ЕС, пишет The Telegraph.

При этом особую протекцию должна получить британская финансовая площадка — лондонский Сити.

Великобритания настаивает на реорганизации блока из 28 стран-членов с целью защиты интересов девяти стран, не являющихся членами еврозоны, от доминирования со стороны остальных 19 стран, входящих в еврозону.

Ранее глава британского МВД Тереза Мей выступила с беспрецедентно жесткой речью о необходимости ограничения миграции, обнародовав подробности требований правительства Кэмерона к руководству Евросоюза, передает Росбалт.

Дата референдума о судьбе королевства может быть объявлена уже в этом месяце, во время программной речи премьера Дэвида Кэмерона на конференции Консервативной партии в Манчестере.

Ранее Кэмерон заявлял, что если останется у власти, то референдум о выходе Великобритании из Евросоюза будет объявлен не позднее 2017 года. Однако сам Кэмерон считает, что в интересах Британии остаться в составе ЕС.

При этом представители британского бизнеса, обеспокоенные последствиями возможного демарша, призывают, чтобы голосование прошло уже в 2016 году.