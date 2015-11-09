В Иордании в результате стрельбы на военной базе погибли трое и ранены шесть человек
15:40, 09 ноября 2015Мир
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Иорданский офицер застрелил двоих американских инструкторов, военного из ЮАР и ранил еще шестерых человек.
REUTERS
Об этом сообщил спикер правительства Иордании Мохаммад Момани, передает Reuters.
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По словам Момани, в числе раненных еще двое военных из США. Кроме того, он опроверг сообщения о том, что иорданский офицер после случившегося покончил с собой.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Иордании офицер застрелил двоих американских инструкторов и покончил с собой. Это произошло на базе, которую американские военные создали для тренировок иракских и палестинских силовиков на восточной окраине Аммана.
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