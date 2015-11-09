В Иордании офицер застрелил двоих американских инструкторов и покончил с собой – СМИ

14:39, 09 ноября 2015
Мир
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В тренировочном лагере в Иордании военный офицер убил двоих инструкторов из США и ранил еще несколько человек.

REUTERS

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает канал Al Arabiya News.

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Сообщается, что среди раненых также есть граждане Германии.

По данным The Daily Star, базу, на которой произошел инцидент, основали американские военные для тренировки иракских и палестинских силовиков на восточной окраине Аммана.

Отметим, что Иордания является частью возглавляемой США антиигиловской коалиции.

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