В Иордании офицер застрелил двоих американских инструкторов и покончил с собой – СМИ
14:39, 09 ноября 2015Мир
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В тренировочном лагере в Иордании военный офицер убил двоих инструкторов из США и ранил еще несколько человек.
REUTERS
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает канал Al Arabiya News.
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Сообщается, что среди раненых также есть граждане Германии.
По данным The Daily Star, базу, на которой произошел инцидент, основали американские военные для тренировки иракских и палестинских силовиков на восточной окраине Аммана.
Отметим, что Иордания является частью возглавляемой США антиигиловской коалиции.
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