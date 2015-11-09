Глава Пентагона: Россия "сошла с курса" в Сирии

Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, передает "Голос Америки". "В Сирии Россия подливает масло в и без того опасный огонь, затягивая гражданскую войну, которая подпитывает тот самый экстремизм, которому, по заявлениям России, она противостоит", – заявил глава Пентагона.

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Эштон Картер также отметил, что Россия не сражается с "Исламским государством", несмотря на то, что эта цель изначально заявлялась.

Эштон Картер подверг критике Кремль за то, что он поддерживает режим президента Сирии Башара Асада вместо того, чтобы работать над политическим переходным процессом.