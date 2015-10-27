США не позволят РФ мешать действиям коалиции в Сирии – Пентагон

Об этом заявил на слушаниях в сенате США министр обороны Эштон Картер, передают "РИА Новости".

Читайте такжеМинобороны РФ назвало официальную причину смерти первого российского солдата в Сирии

По его словам, американские военные не позволят России помешать действиям международной коалиции в Сирии.

"Мы не сотрудничаем с Россией и не позволим ей оказать влияние на курс коалиции", — заявил Картер.

В то же время глава Минобороны США добавил, что США намерены "оставлять открытой дверь для России, чтобы он могла сделать позитивный взнос в разрешение конфликта в Сирии".

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.