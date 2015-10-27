США не позволят РФ мешать действиям коалиции в Сирии – Пентагон
В то же время США "оставят открытую дверь для России", чтобы она могла "внести свой позитивный взнос" в решение кризиса.
Об этом заявил на слушаниях в сенате США министр обороны Эштон Картер, передают "РИА Новости".
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По его словам, американские военные не позволят России помешать действиям международной коалиции в Сирии.
"Мы не сотрудничаем с Россией и не позволим ей оказать влияние на курс коалиции", — заявил Картер.
В то же время глава Минобороны США добавил, что США намерены "оставлять открытой дверь для России, чтобы он могла сделать позитивный взнос в разрешение конфликта в Сирии".
Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.