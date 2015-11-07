Глава Ростуризма: в Египте находятся 79 тысяч россиян

Об єтом сообщил глава Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов, передает Би-би-си. Также он рассказал, как будут вывозиться из Египта находящиеся там российские туристы.

Читайте такжеВ московском аэропорту "Внуково" скопились сотни туристов из-за отмены рейсов в ЕгипетПо его словам, вывоз туристов обратно в Россию не будет проводиться в экстренном порядке. Он будет организован туроператорами и будет происходить планово, в даты, соответствующие купленным туристами билетам. Туристов не будут заставлять прерывать свой отдых.

Олег Сафонов подтвердил, что багаж туристов будут вывозить отдельно от пассажиров.

Говоря о компенсации туристам, потерявшим возможность воспользоваться купленными билетами после отмены рейсов из России в Египет, Сафонов сказал, что этот вопрос, скорее всего, придется прояснять туроператорам.

"Существует несколько вариантов, каким образом туристам нужно действовать. У них есть возможность обратиться в суд; обратиться к туроператору, у которого был приобретен тур, который, возможно, предоставит другую альтернативу отдыха. Третий вариант - туроператор может согласиться на частичную компенсацию денежных средств, в связи с тем, что он понес определенные затраты по организации этого отдыха туристу", - сказал Олег Сафонов. Он добавил, что не ожидает банкротства туроператоров после отмены египетских рейсов.

Накануне глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников рекомендовал российским авиакомпаниям приостановить полеты в Египет до выяснения причин авиакатастрофы самолета А321 над Синаем. Владимир Путин согласился с рекомендацией главы ФСБ.