Спецслужбы США: боевики "Исламского государства" обсуждали уничтожение российского самолета

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителей разведывательного сообщества, поделившихся информацией на условиях анонимности, передает Би-би-си.

Читайте такжеСпецслужбы Британии: бомбу в российский самолет могли заложить перед вылетом"Они открыто торжествовали", - цитирует NBC один из своих источников.

По тем же данным, незадолго до катастрофы был перехвачен адресованный лидерам экстремистской организации доклад с Синая о том, что "скоро здесь случится кое-что важное".

Изначально официальные представители России и Египта старались не акцентировать террористическую версию. Однако, согласно расшифрованным данным "черных ящиков", на которые ссылаются французские эксперты, полет проходил нормально, катастрофа произошла внезапно и мгновенно.

По оценке британской разведки, наиболее вероятной причиной трагедии является взрыв бомбы, подложенной в самолет во время погрузки багажа.

5 ноября египетские власти сняли с должности директора аэропорта Шарм-эш-Шейха без внятного объяснения причин.

На следующий день президент России Владимир Путин, заслушав доклад директора ФСБ Александра Бортникова, распорядился на неопределенный срок приостановить воздушное сообщение с Египтом, обеспечив возвращение на родину примерно 45 тыс. россиян, находящихся на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

Ранее аналогичное решение приняли власти Великобритании и еще несколько государств.

По оценкам экспертов, урон для туристической отрасли чреват тяжелыми последствиями для экономики Египта.

Напомним, самолет А321 с российскими туристами, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Петербург, упал на Синайском полуострове утром 31 октября через 23 минуты после вылета. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.