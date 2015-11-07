СМИ: у российской стороны нет подтверждений факта взрыва на борту А321

Об этом заявил источник в российском представительстве при специальной комиссии египетских авиационных властей по расследованию этой катастрофы, комментируя соответствующее заявление французской стороны, пишет ТАСС.

"Российские специалисты затребуют от французских следователей и египетской комиссии подтверждения идентификации взрыва на борту воздушного судна,- сказал он. - На данный момент можно говорить лишь о наличии неопределенных звуков, записанных на речевой самописец".

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"Установить характер и природу этих звуков, тем более утверждать, что они относятся к взрыву, преждевременно",- сообщил собеседник агентства.

"У нас нет таких данных. Будем просить французов и египтян конкретных и предметных подтверждений их догадок",- отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что следователи, занимающиеся расшифровкой бортовых самописцев разбившегося в Египте российского лайнера А321, сообщили о том, что на записи зафиксирован взрыв, не связанный с поломкой двигателя.