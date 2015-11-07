Пентагон: США корректируют свое военное присутствие в Европе

Об этом заявил в пятницу глава минобороны США Эштон Картер на встрече с военнослужащими на объединенной базе США Перл-Харбор — Хикам, пишут РИА Новости.

"Мы осуществляем некоторую корректировку (сил) в Европе, признавая, что Россия выбирает не тот курс, который мы надеялись, она выберет… Но мы не будем воссоздавать то, что было во время Холодной войны в отношении наших (военных) возможностей в Европе, это не тот сценарий для действий, которые предпринимают русские", — сказал Картер.

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Он также обвинил Россию в ведении "гибридной войны" и использовании "зеленых человечков" в Украине и в оккупированном Крыму. В связи с чем США, по оценке главы оборонного ведомства США, Вашингтон должен использовать "новый вид возможностей". "Это новый вид возможностей, европейцы и НАТО просили об этом и мы будем обеспечивать их", — сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что США обдумывают возможность увеличения своего военно-морского присутствия в Европе в связи со значительной активностью российских кораблей и подводных лодок. По словам главы ВМС США Джона Ричардсона, военному командованию США необходимо распределить силы так, чтобы "сохранить правильный баланс" и достаточную активность.