FT: США хотят расширить военное присутствие в ответ на активность РФ в мировом океане

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление главы ВМС США Джона Ричардсона, передает DW.

«Их военно-морской флот настолько активен сейчас, что такого не наблюдалось уже около 20 лет», - сказал генерал в интервью.

Российский флот действительно увеличивает свою активность в Тихом океане и в районе восточного побережья США, отмечает издание. Глава военно-морского флота России Виктор Чирков недавно заявил, что с 2013 года интенсивность российских подводных патрулей увеличилась на 50%.

По его словам, военному командованию США необходимо распределить силы так, чтобы "сохранить правильный баланс" и достаточную активность.

Ричардсон отметил, что особое внимание Пентагона направлено на возможное исследование российскими ВМС подводных телекоммуникационных кабелей в Атлантике.

"Это представляет угрозу всей информационной системе и имеет важное значение для благополучия и безопасности, - подчеркнул американский адмирал.

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В связи с российской военной операцией в Сирии и заходом американского эсминца в зону КНР в Южно-Китайском море Ричардсон подчеркнул, что страны должны придерживаться военно-морских правил, чтобы убедиться, что их действия не угрожают мировой торговле. Сообщается, что через Средиземное море проходит 20% торговли, в то время как Южно-Китайское море является одним из основных торговых маршрутов.

Глава ВМС США убежден, что российский президент Владимир Путин развивает флот с целью показать, что Россия является «серьезным игроком» на мировой арене. Ричардсон отметил, что, несмотря на слабость российской экономики, во время военной кампании в Сирии страна продемонстрировала высокое качество и значительные возможности своего военно-морского флота.

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Адмирал Ричардсон считает, что в эпоху ограниченных ресурсов и в связи с растущей угрозой кибератак США и их партнеры должны проводить слаженную совместную работу. Тот факт, что в настоящее время вблизи Аденского залива не происходит пиратских нападений на коммерческие суда, Ричардсон назвал примером успешного международного сотрудничества.