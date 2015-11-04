Франция опубликовала подробный спутниковый снимок места катастрофы A321

Посмотреть изображение в высоком разрешении можно на сайте CNES, передает ZN.UA.

В CNES продемонстрировали две версии фотографии: оригинал и фото с поясняющими подписями. На втором изображении красной рамкой обведено место крушения фюзеляжа самолета, желтой - обломки, упавшие в других местах, и синей - автомобили экстренных служб. Кроме этого, в верхней части фотографии виден "кратер" оранжевого цвета, который также образовался при падении обломков самолета.

Les satellites Pléiades ont photographié les débris de l'Airbus A321 dans le Sinaï https://t.co/YrmOAQ7B9H#KGL9268pic.twitter.com/7Zuagz5t8c — CNES (@CNES) November 3, 2015

Сообщается, что съемка велась в воскресенье, 1 ноября, со спутника Pléiades-1A.

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Как сообщал УНИАН ранее, источники в международной комиссии, занимающейся расшифровкой бортовых самописцев разбившегося на Синае российского самолета А321, заявили, что причиной крушения стала неисправность внутри самолета, возникшая до падения воздушного судна.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.