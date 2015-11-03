Неисправность внутри самолета стала причиной падения российского А321 в Египте - источник

Об этом со ссылкой на новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум" сообщает РИА Новости.

По данным источников, "причиной крушения самолета стала неисправность внутри воздушного судна, возникшая еще до его падения, что привело к повреждению в правом борту от хвоста самолета", отмечает портал.

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Как отмечается, по мнению источников, это исключает возможность падения самолета из-за удара ракеты или другого внешнего воздействия. Однако источники не сообщают, возникла ли эта неисправность вследствие намеренных действий внутри самолета, или же она была вызвана техническими причинами.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.



