Неисправность внутри самолета стала причиной падения российского А321 в Египте - источник
Источники в международной комиссии, занимающейся расшифровкой бортовых самописцев разбившегося на Синае российского самолета А321, заявили, что причиной крушения стала неисправность внутри самолета, возникшая до падения воздушного судна.
Об этом со ссылкой на новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум" сообщает РИА Новости.
По данным источников, "причиной крушения самолета стала неисправность внутри воздушного судна, возникшая еще до его падения, что привело к повреждению в правом борту от хвоста самолета", отмечает портал.
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Как отмечается, по мнению источников, это исключает возможность падения самолета из-за удара ракеты или другого внешнего воздействия. Однако источники не сообщают, возникла ли эта неисправность вследствие намеренных действий внутри самолета, или же она была вызвана техническими причинами.
Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.