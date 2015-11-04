Власти Египта считают техническую неполадку основной причиной катастрофы А321

Об этом сообщил в эфире египетского телеканала "Аль-Хаят" официальный представитель правительства Египта Хусам аль-Кувейш, передают РИА Новости.

"Искусственные спутники, находящиеся в распоряжении США и России, исключили вероятность катастрофы из-за теракта. Все указывает на то, что самолет упал из-за технической неполадки внутри", — сказал он.

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Как сообщал УНИАН ранее, источники в международной комиссии, занимающейся расшифровкой бортовых самописцев разбившегося на Синае российского самолета А321, заявили, что причиной крушения стала неисправность внутри самолета, возникшая до падения воздушного судна.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.