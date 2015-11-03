Россия уничтожит 17 пусковых установок комплекса "Тополь"
17:12, 03 ноября 2015Мир
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Россия к декабрю 2016 года планирует утилизировать 17 мобильных пусковых установок комплекса "Тополь" в рамках договора СНВ.
Россия уничтожит 17 пусковых установок комплекса "Тополь" рамках договора СНВ / Фото: wikipedia.org
Как сообщает ТАСС, соответствующая документация размещена на официальном портале государственных закупок РФ.
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"Цель проведения работ: ликвидация и утилизация 17 грунтовых мобильных пусковых установок, находящихся в войсковой части 25850 (пгт Белезино, Республика Удмуртия). Сроки выполнения работ: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 25 ноября 2016 года", - говорится в документации.
Отмечается, что в соответствии с договором СНВ-III (заключен Россией и США в 2010 году) установки должны храниться и ликвидироваться на заявленных американской стороне объектах.
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