Россия уничтожит 17 пусковых установок комплекса "Тополь"

Как сообщает ТАСС, соответствующая документация размещена на официальном портале государственных закупок РФ.

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"Цель проведения работ: ликвидация и утилизация 17 грунтовых мобильных пусковых установок, находящихся в войсковой части 25850 (пгт Белезино, Республика Удмуртия). Сроки выполнения работ: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 25 ноября 2016 года", - говорится в документации.

Отмечается, что в соответствии с договором СНВ-III (заключен Россией и США в 2010 году) установки должны храниться и ликвидироваться на заявленных американской стороне объектах.