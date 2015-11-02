Большинство россиян считают, что их страна никогда не была агрессором (опрос)
Большая часть россиян (85%) подчеркивает вынужденный характер участия России в международных конфликтах.
Из них 59% опрошенных считают, что Россия никогда не была агрессором или инициатором конфликтов, а 26% рассматривают Россию как жертву конфликтов, пострадавшую сторону, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром".
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Также растет доля россиян, считающих, что России "не следует обращать внимания на критику со стороны Запада", – в настоящее время так думают более двух третей опрошенных.
82% респондентов уверены во враждебности политики по отношению к России, проводимой западными странами и проявляющейся в первую очередь в санкциях против российской экономики (55%) и ведении информационной войны (44%).
|КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ БЛИЖЕ ВСЕГО К ЛИЧНО ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ?
|май.98
|мар.14
|окт.15
|Россия никогда не была агрессором или инициатором конфликтов с другими странами
|37
|55
|59
|Россия в большинстве случаев являлась жертвой конфликтов, пострадавшей стороной
|29
|27
|26
|Россия в большинстве случаев являлась агрессором, виновником конфликтов с другими странами
|16
|5
|5
|Россия всегда являлась агрессором, виновником конфликтов с другими странами
|3
|1
|2
|Другое
|1
|2
|1
|Затруднились ответить
|15
|11
|7
Кроме того, отвечая на вопрос о причинах враждебности Запада по отношению к России, 47% опрошенных заявили, что Запад "боится России, ее военной мощи", а 41% и вовсе считают, что Запад стремится "прибрать к рукам природные богатства" России.
Опрос проведен 23 – 26 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.