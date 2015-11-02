Большинство россиян считают, что их страна никогда не была агрессором (опрос)

Из них 59% опрошенных считают, что Россия никогда не была агрессором или инициатором конфликтов, а 26% рассматривают Россию как жертву конфликтов, пострадавшую сторону, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром".

Читайте такжеРейтинг любви к Путину в Крыму "взвился" до отметки 96%

Также растет доля россиян, считающих, что России "не следует обращать внимания на критику со стороны Запада", – в настоящее время так думают более двух третей опрошенных.

82% респондентов уверены во враждебности политики по отношению к России, проводимой западными странами и проявляющейся в первую очередь в санкциях против российской экономики (55%) и ведении информационной войны (44%).

КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ БЛИЖЕ ВСЕГО К ЛИЧНО ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ? май.98 мар.14 окт.15 Россия никогда не была агрессором или инициатором конфликтов с другими странами 37 55 59 Россия в большинстве случаев являлась жертвой конфликтов, пострадавшей стороной 29 27 26 Россия в большинстве случаев являлась агрессором, виновником конфликтов с другими странами 16 5 5 Россия всегда являлась агрессором, виновником конфликтов с другими странами 3 1 2 Другое 1 2 1 Затруднились ответить 15 11 7

Кроме того, отвечая на вопрос о причинах враждебности Запада по отношению к России, 47% опрошенных заявили, что Запад "боится России, ее военной мощи", а 41% и вовсе считают, что Запад стремится "прибрать к рукам природные богатства" России.

Опрос проведен 23 – 26 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.