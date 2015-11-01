"Исламское государство" не могло сбить российский лайнер – The Telegraph

Об этом со ссылкой на консультанта Flight Global Дэвид Лермон сообщает The Telegraph.

Читайте такжеБоевики ИГ взяли на себя ответственность за катастрофу российского лайнера в Египте

"Скорее всего, это была ракета типа Земля-Воздух, не один из тех ручных ПЗРК, которые могли быть, как считается, у египетской части ИГИЛ. Для него (ПЗРК) эта высота, около 31 тысячи футов, - слишком большая. Кроме заявления неизвестного происхождения ничто не указывает, что это происходило именно так", - сказано в материале.

"Даже несмотря на то, что самолет летел на на 2000 футов ниже, чем MH17, для ручной установки это слишком много", - подчеркнул Лермон.

Как сообщал УНИАН, на борту самолета А-321, следовавшего в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, находилось 224 человека. Среди пассажиров лайнера было 4 граждан Украины.