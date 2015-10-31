Крушение российского лайнера в Египте: Специалисты начали расшифровывать черный ящик

Об этом заявил премьер-министр Египта Шериф Исмаил, сообщает РИА Новости.

Расследованием авиакатастрофы будет заниматься правительство Египта, Росавиация и МАК (Межгосударственный авиационный комитет). Представитель Росавиации уточнил, что сейчас оперативная группа Росавиации отправилась бортом МЧС к месту авиакатастрофы.

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Как сообщал УНИАН, на борту самолета А-321, следовавшего в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха, находилось 224 человека. Среди пассажиров лайнера было 4 граждан Украины.