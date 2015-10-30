В Москве начали продавать футболки "Поддержи Асада!" (видео)
00:29, 30 октября 2015Мир
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Футболки с надписью "Поддержи Асада!", которые начали продаваться в Москве, уже стали хитом продаж.
В Москве начали продавать футболки "Поддержи Асада!" / скриншот видео/tsn.ru
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что российский самолет на карте Сирии даже популярнее одежды с Путиным и зелеными человечками.
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По словам продавцов, ежедневно приходится завозить новые партии и расширять ассортимент. В частности, рисовать на футболках другие виды самолетов и шить модели для женщин и детей.
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