The Washington Post: С началом переговоров по Сирии, будущее Асада отложат в сторону – пока

Об этом говорится в статье Карен ДеЯнг «С началом переговоров по Сирии, будущее Асада отложат в сторону – пока», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

В преддверии переговоров госсекретарь Джон Керри и его российский коллега поставили условием в почти ежедневных разговорах, что их продолжающиеся разногласия о том, где должен закончиться сирийский политический переход – Соединенные Штаты настаивают на уходе Асада, а Россия требует обратного – не должны препятствовать началу процесса.

По крайней мере, десять стран, в том числе покровитель Асада Иран, а также союзники США в Европе и в регионе, будут присутствовать на переговорах в Вене. «Это самая многообещающая возможность для политического открытия, которую мы видели за многие годы», сказал Керри в своем выступлении в среду.

Его оптимизм резко контрастирует с усугубляющейся резней в гражданской войне, которая только на руку «Исламскому государству»; увеличением потока сирийских беженцев в Европе; и тем, что некоторые называют новой холодной войной, после вступления России в сирийский конфликт.

Российские бомбардировки, ориентированные на противников Асада, нельзя назвать ни «разумными, ни моральными», сказал Керри. Но теперь, когда Москва вмешалась, он указал, что пришло время всем сторонам сосредоточиться на своих общих проблемах.

«Мы согласны, что статус-кво неприемлем, и мы должны найти способ, чтобы положить конец конфликту», сказал Керри о Вашингтоне и Москве. «Мы согласны, что необходимо предотвратить победу [Исламского Государства] или любой другой террористической группы. Мы согласны, что необходимо сохранить… государственные учреждения и единую, светскую Сирию.

«Мы согласны, что должны создать условия для возвращения перемещенных лиц и беженцев. Мы согласны на право сирийского народа выбирать своих лидеров на прозрачных, свободных и справедливых выборах с новой конституцией и защитой для всех меньшинств».

Мало кто из участников предстоящих переговоров, которые следуют после более трех лет безрезультатных международных встреч и глобального «выкручивания рук», пока ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, полагают, что есть значительные шансы на успех.

«Мы хотим быть командными игроками», сказал высокопоставленный чиновник одного из союзников США на Ближнем Востоке. «Я скептически отношусь к тому, что это может нас к чему-либо привести». Отметив то, как Керри описал сферы российско-американского сближения, чиновник сказал, что «мы все согласились на это ранее» в ходе предыдущих обсуждений. Но «когда мы доберемся до конкретики», например, того, что будет с Асадом, сказал чиновник, то «все может развалиться».

Высокопоставленный европейский дипломат отметил, что его правительство по-прежнему в неведении относительно структуры встречи и предполагаемого ряда последующих заседаний, инициированных, в основном, Керри. Иностранные официальные лица и чиновники администрации Обамы согласилась обсудить дипломатию и соглашения, ведущие к переговорам, на условиях анонимности.

Американские официальные лица сказали, что необходимо уточнить многие детали, и что в этот момент Керри, прежде всего, сосредоточен на том, чтобы все те, у кого конкурирующие интересы, собрались в одной комнате и признали то, насколько ухудшилась ситуация.

Начиная с первой встречи на прошлой неделе между Соединенными Штатами, Россией, Турцией и Саудовской Аравией, представители администрации предварительно просмотрели то, что, как надеется Керри, будет быстро развивающейся серией интенсивных дискуссий в ближайшие недели, возможно, с дальнейшим расширением круга участников. Ключевой целью является создание фактов на местах, в том числе потенциальных прекращений огня, которые изменят текущую динамику.

В какой-то момент, сказали чиновники, скептически настроенные сирийцы со стороны правительства и оппозиции должны будут вернуться к переговорам. Американские официальные лица оптимистично считают, что если можно будет достичь соглашения между теми, кто поддерживает и Асада, и его противников, и осуществляет бомбардировки от их имени, у них не останется выбора, кроме как присоединиться.

Это, как признали представители администрации, рискованное предприятие.

Большая часть недавних усилий была сосредоточена на том, чтобы определить того, кто должен приехать, а затем убедить их принять участие. После встречи на прошлой неделе, Россия заявила, что мало заинтересована в продолжении, если не будет приглашен Иран.

Верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Западом по любому вопросу, кроме недавно заключенной ядерной сделки. Один высокопоставленный европейский дипломат, который побывал там в этом месяце, пришел к убеждению, что ни сторонники жесткой линии в Иране, ни те, кто выступает за усиление дипломатии с Западом, не заинтересованы в том, чтобы отвлекаться от своей сосредоточенности на отмене экономических санкций, которая состоится после реализации ядерной сделки в начале следующего года.

В то же время, этот дипломат и другие сказали, что Иран боится быть проданным за столом Россией, своим «удобным» союзником в Сирии, и сами россияне утверждают, что лучше быть ключевым игроком в палатке, чем сторонним наблюдателем.

Присутствие министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, объявленное в Тегеране в среду после серии телефонных разговоров на этой неделе с Москвой, будет отмечать первый крупный дипломатический контакт между Ираном и Соединенными Штатами, с тех пор, как они достигли ядерного соглашения в июле.

Саудовская Аравия, которая поклялась, что никогда не будет участвовать в переговорах по Сирии, в которых будет Иран, провела ряд подобных разговоров с США, прежде чем согласиться на участие. Но саудовцы, и другие, кто разделяет их решимость покончить с правительством Асада, также получили некоторые «подсластители».

Керри назвал переговоры половиной «двусторонней» стратегии, которая также включает в себя ступенчатую помощь силам, выступающим против Асада, и готовность позволить Саудовской Аравии и другим поставлять им оружие производства США, чтобы увеличить как количество, так и качество помощи, сообщили чиновники.

В то же время, администрация увеличила помощь сирийским арабским и курдским силам, борющимся против «Исламского государства» и сказала, что планирует значительное увеличение авиаударов против боевиков. Президент Обама рассматривает предложения, чтобы позволить Силам специальных операций США начать ограниченные наземные операции в поддержку ударов по Сирии.

Но ключ к началу переговоров и их успешному окончанию у Соединенных Штатов и ​​России, сказали представители ряда стран на переговорах.

«Когда Россия вмешалась» в Сирии, заявил дипломат из региона, «первой реакцией было то, что это уже не региональная проблема. Это не то, что может исправить Саудовская Аравия или Турция, или другие».

«Теперь, если Россия и Соединенные Штаты не могут решить этого», сказал дипломат, «то, что, черт возьми, делать нам?»