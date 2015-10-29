Следком РФ хочет ареста директора Библиотеки украинской литературы в Москве из-за книг Корчинского

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

"В настоящее время следователи подготовили в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Следственными органами главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Москва возбуждено уголовное дело в отношении 58-летней Шариной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "Б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание национальной ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства).

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По версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина, которая является должностным лицом, в нарушение закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей книжные издания Дмитрия Корчинского, котороые признаны российским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.

В рамках расследования уголовного дела в библиотеке, расположенной на улице Трифоновской в Москве, следователями главного следственного управления совместно с оперативными службами проведен обыск, во время которого изъята печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде.