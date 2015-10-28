"Все это бред, все вранье": Отец погибшего в Сирии военного РФ опроверг версию о ссоре сына с девушкой

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством из-за конфликта с девушкой. При этом в оборонном ведомстве ссылались на переписку в мобильном телефоне контрактника.

Как сообщает издание Говорит Москва, отец погибшего военнослужащего, сказал, что никакой переписки родственники не видели, и назвал отношения сына с девушкой нормальными.

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"Я девушку ни в чем не виню, потому что все это бред, все вранье", - добавил отец погибшего российского военного.

Как сообщал УНИАН, Главная военная прокуратура (ГВП) России начала проверку после смерти российского солдата в Сирии - первые результаты свидетельствуют о том, что военный повесился.

Однако родственники и односельчане погибшего в Сирии контрактника не верят в официальную версию смерти, указывая на странные травмы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Сирии погиб первый российский военнослужащий. В некоторых СМИ появилась информация от группы Conflict Intelligence Team, которая исследуя информацию в соцсетях, выяснила, что в Сирии погиб российский контрактник, 19-летний Вадим Костенко с Кубани.