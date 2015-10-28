Военная прокуратура РФ обнародовала первые результаты проверки смерти контрактника в Сирии

"В связи с гибелью на территории российской военной базы в Сирии военнослужащего Вадима Костенко ГВП проводится проверка", - сообщает РИА Новости со ссылкой на данные военной прокуратуры РФ.

Первые результаты проверки свидетельствуют, что Костенко повесился "во внеслужебное время в связи со сложившимися у военнослужащего неблагоприятными личными обстоятельствами вне части".

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали сообщение о погибшем в Сирии российском солдате

По информации ГВП, причина смерти подтверждена судебно-медицинским исследованием тела Костенко.

Напомним, родственники и односельчане погибшего в Сирии контрактника не верят в официальную версию смерти, указывая на странные травмы.

"Да какое там "повесился". У него челюсть сломана, а сзади голова пробита. И шея сломана. И разрезан весь до пупа", - заявляет дядя Костенко.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Сирии погиб первый российский военнослужащий. В некоторых СМИ появилась информация от группы Conflict Intelligence Team, которая исследуя информацию в соцсетях, выяснила, что в Сирии погиб российский контрактник, 19-летний Вадим Костенко с Кубани.