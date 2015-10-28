"У него сломана челюсть и пробита голова": Родственники погибшего в Сирии контрактника РФ не верят в самоубийство

Родственники погибшего в Сирии 19-летнего контрактника РФ Вадима Костенко не верят в самоубийство, которым оправдывает его смерть Минобороны РФ.

Об этом они сообщили "Новой газете".

"Да какое там «повесился». У него челюсть сломана, а сзади голова пробита. И шея сломана. И разрезан весь до пупа", - заявляет дядя Костенко.

Знакомые контрактника также не верят в его самоубийство.

"Это все обман. Пытаются скрыть правду, – уверена его знакомая Татьяна, которая работает в местной аптеке кубанского хутора Гречаная Балка, откуда Костенко родом. – То, что говорят по радио и по телевизору – это все неправда. Это был человек очень хороший, спокойный, воспитанный, из хорошей семьи".

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Татьяна рассказывает и о слухах, которые ходят в районе: якобы в летную воинскую часть, которая находится недалеко, в Приморско-Ахтарске и где служил Вадим, привезли еще два гроба с погибшими в Сирии.

"Секретность и ложь, которыми весь последний год были опутаны события на востоке Украины, породили неверие государству. И сейчас это сказывается на сирийской теме", - отмечает издание.

В школе Вадим Костенко учился на "отлично". В этой школе его мама и сейчас работает учительницей. Отец работает на местной автозаправке, и вообще семья числится среди интеллигентных и благополучных. Говорят, возможность "откосить" от армии у Вадима была, но он решил служить.