Родственники сообщили о гибели 19-летнего российского контрактника в Сирии

Гибель солдата подтвердил РБК его родственник.

Сообщение о гибели 25 октября 19-летнего контрактника из Краснодарского края Вадима Костенко опубликовали в социальных сетях его друзья и родственники.

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«Проверяя информацию, его профиль, профили его друзей и родственников, мы нашли множество подтверждений тому, что он был действующим военнослужащим по контракту, срочную службу закончил в июне 2015-го и сразу подписал контракт», — говорится в сообщении CIT по итогам проведенного группой расследования.

Близкие погибшего рассказали активистам, что к ним приезжали офицеры из военного аэродрома «Приморско-Ахтарск», Краснодарского края. На аэродроме базируется 960-й штурмовой авиаполк 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО. Российские штурмовики Су-25 в Сирии также из этого авиаполка, утверждают активисты CIT.

«После прохождения срочной службы в в/ч 20926 (834-й учебный центр ВВС, г. Зерноград, Ростовской области), Вадим подписал контракт с в/ч 75387, 960-м штурмовым авиаполком», — предполагают авторы расследования. Он не был пилотом, но занимался обслуживанием техники на аэродроме, уточняют они.

По информации. опубликованной родственниками в соцсетях, Костенко погиб 24 октября 2015 года. 23 октября издание The Wall Street Journal опубликовало статью про участие России в военном конфликте в Сирии, где сообщалось о первой жертве среди российских военнослужащих в Сирии. WSJ получило комментарий от источника в российском Министерстве обороны, который подтвердил гибель одного военного (имя его не было названо в статье), но сказал, что солдат погиб не из-за боевых действий, а в результате неосторожного обращения с оружием.

«Если представить, что в результате неосторожного обращения с боезапасом произошел трагический инцидент и пострадало больше одного военнослужащего, то в тот момент Вадим вполне мог быть раненным и скончаться уже после публикации статьи WSJ», — выдвигают свою версию событий авторы расследования.

В пользу версии о несчастном случае, по их мнению, говорят сообщения сирийских активистов от 23 октября о клубах густого дыма со стороны российской авиабазы Хмеймим в Латакии.

Активисты CIT также сообщают, что среди родственников военных обсуждается «слух» о еще 9 погибших вместе с Костенко военных.

В пресс-службе Минобороны не смогли оперативно прокомментировать информацию о гибели солдата.

Один из близких родственников Костенко подтвердил, что 14 сентября его командировали в Сирию, а 25 октября семье сообщили о гибели контрактника. По словам собеседника, первоначально семье в военкомате сказали, что Костенко повесился. Позже из части сообщили, что солдата нашли мертвым, не уточняя подробностей случившегося, утверждает собеседник.

В ближайшие дни, по данным CIT, должны состоятся похороны Костенко в хуторе Гречаная Балка Калининского района Краснодарского края. Тело погибшего еще не доставлено близким, рассказали РБК родственник Костенко и один из его бывших сослуживцев.