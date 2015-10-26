"Не офицер, не солдат. Ты наемник": в сети появилось видеообращение к россиянам, воюющим в Сирии и на Донбассе

Стоит отметить, что в начале ролика спрашивается, что военнослужащие РФ делают в чужой стране: "Интернациональный долг? Что за долг такой, который заставляет ехать в чужую страну, вмешиваться в жизнь чужих людей, убивать мирных жителей на Донбассе, бомбить больницы и города в Сирии?"

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Вместе с тем в видеозаписи звучит призыв к солдатам признаться себе, что им нравится убивать, при этом получать за это деньги.

"Ты думаешь ты воин-интернационалист? Оказываешь помощь братским народам Украины и Сирии? Нет, ты не интернационалист, не офицер, не солдат. Ты наемник. Знаешь в чем разница? Солдаты защищают свой дом, а наемники за деньги разрушают чужой", - говорится в описании к видео на YouTube.