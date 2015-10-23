В Грецию с понедельника прибыло рекордное количество беженцев – почти 50 тысяч
Почти 10 тысяч человек ежедневно прибывали на греческие острова из Турции.
Об этом сообщил официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман, передает ТАСС.
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"Несмотря на ухудшающиеся погодные условия, около 48 тысяч беженцев и мигрантов прибыли на греческие острова из Турции - в среднем по 9600 человек ежедневно", - отметил он.
По словам Миллмана, самая большая группа мигрантов и беженцев прибыла 20 октября - 10994 человека: "это самый мощный миграционный поток с начала этого года" и он "застал врасплох многие местные власти".
С начала недели больше всего мигрантов прибыли на остров Лесбос – более 27,2 тысяч. На Хиос - свыше 9,7 тысяч человек. Если летом Хиос принимал в среднем по 300 человек в день, то на прошлой неделе это число выросло до 2 тысяч.
"Наряду с ростом числа прибывающих выросло число смертей", - отметил Миллман.
С 19 октября произошло два кораблекрушения - 19 и 21 октября. Погибли 18 человек.
Как сообщал УНИАН, 22 сентября министры внутренних дел стран Евросоюза договорились о распределении 120 тыс. беженцев.