Германия может привлечь военные самолеты для депортации мигрантов

С этой целью планируется использовать не только пассажирские, но и военно-транспортные самолеты, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Ожидается, что немецкий парламент рассмотрит соответствующий законопроект в этом месяце и в случае одобрения он вступит в силу с 1 ноября.

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Мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в Германии, впредь не будут информировать о намерении их выслать, чтобы они не могли скрыться и уклониться от депортации.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что приоритетным способом депортации по-прежнему остаются коммерческие авиалинии, но если их будет недостаточно, то Германия рассмотрит возможность использования военной авиации.

Германия пытается справиться с ежедневным десятитысячным притоком мигрантов. Сообщается, что до конца этого года в страну могут прибыть еще около 800 тыс. человек. "Если экономические основания - единственная причина пребывания здесь беженцев, то мы обязаны им сказать: вы должны ехать домой", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.