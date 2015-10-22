Новая волна миграции из Сирии уже началась - Эрдоган

Об этом сообщает Reuters.

Лидер Турецкого государства считает, что есть весомые признаки того, что новая волна миграции из Сирии уже началась вследствие увеличения атак на город Алеппо.

Выступая перед турецкими законодателями, Эрдоган повторил свои призывы о необходимости обеспечения тренировки и вооружения большего количества сирийских повстанцев, а также создания безопасной зоны для перемещенных граждан. Он отметил, что этот план терпел неудачи из-за отсутствия поддержки со стороны западных союзников.

"Если это будет сделано, я верю, что миграция из Сирии прекратится, и беженцы, которых мы принимаем, будут способны вернуться обратно", - заявил Эрдоган, отметив, что более 2 млн беженцев из Сирии нашли убежище в Турции.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу высказался за необходимость ухода президента Сирии Башара аль-Асада из власти для начала переходного периода в этой стране.

С 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары в Сирии якобы по позициям "Исламского государства". По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

Однако в Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.