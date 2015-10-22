Reuters: Данные Минобороны РФ доказали, что Россия в Сирии в 80% случаев бомбит не ИГИЛ
Почти 80% российских авиаударов в Сирии пришлись по районам, которые контролирует не "Исламское государство".
Об этом свидетельствуют итоги анализа Рейтер, составленного на основании данных Минобороны РФ.
Такая статистика ставит под сомнение заявления Москвы, что главная цель ее воздушной кампании - нанести поражение ИГИЛ.
Как показал анализ, большая часть ударов была совершена в районах, которые удерживают другие противостоящие режиму сирийского президента Башара Асада группировки, в том числе ответвления "аль-Каиды", но также и боевики, которых поддерживает Вашингтон и его союзники.
Судя по сообщениям Минобороны о пораженных целях и онлайн-архиву военных карт, российские ВКС проводили бомбардировки в 64 населенных пунктах с того момента, как три недели назад президент Владимир Путин распорядился начать операцию.
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Эта статистика подтверждает заявления Вашингтона и его союзников по НАТО, что российская интервенция в Сирии, ставшая для Москвы крупнейшей зарубежной операцией со времени распада СССР, имеет целью поддержать Асада, во вторник приезжавшего в российскую столицу, чтобы поблагодарить Путина за помощь.
Российские чиновники отвергают подобные обвинения и постоянно говорят, что цель авиаударов - ИГИЛ, а также другие группы, которые они классифицируют как террористов-исламистов. По их словам, у Москвы и Запада общий враг.
Однако карта авиаударов в Сирии дает другую картину.
Российские ВКС совершили более 780 вылетов и поразили почти 800 объектов в Сирии с 30 сентября. Например, в понедельник самолеты бомбили цели в шести населенных пунктах, но ни один из них не находится в районе под контролем ИГ, показывает анализ Рейтер.
"Главная цель этих ударов - поддержать наземную наступательную операцию сирийской армии", - сказал Гольц.
Судя по сообщениям Центрального командования вооружённых сил США, международная коалиция совершила 84 удара по позициям "Исламского государства" в 13 населенных пунктах в Сирии в период с 30 сентября по 19 октября.
В отличие от российских налетов, удары коалиции происходят в северной и восточной частях Сирии, где боевики ИГИЛ контролируют значительные территории.
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Высокопоставленный западный дипломат в Нью-Йорке сказал, что 85% российских ударов были нацелены на группы, не связанные с ИГ.
Анализ Рейтер учитывает только те пункты, которые были названы Минобороны РФ в числе попавших под обстрелы.
Четыре пункта не удалось найти на карте, в том числе в российских военных документах. Но три из них, согласно сообщениям российского оборонного ведомства, расположены в западных провинциях Латакия и Идлиб, а это значит, что удары были совершены не по позициям ИГИЛ.
Четвертый населенный пункт, Квайзер, находится в северной провинции Алеппо, поделенной сейчас между ИГИЛ, оппозиционными властям повстанцами и сирийской армией.
РФ также бомбила главные бастионы ИГ - города Ракка и Дейр-эз-Зор, где были уничтожены командные пункты, тренировочные лагеря и заводы по производству оружия.
Сирийские правительственные войска при поддержке российских самолетов начали наступление на повстанцев в провинциях Хомс, Хама, Латакия, Идлиб и Алеппо.
Ведущая мониторинг сирийского конфликта организация Syrian Observatory for Human Rights сообщала, что за три недели российских авиаударов в Сирии погибли 370 человек, треть из которых - мирные жители.