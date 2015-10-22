Reuters: Данные Минобороны РФ доказали, что Россия в Сирии в 80% случаев бомбит не ИГИЛ

Об этом свидетельствуют итоги анализа Рейтер, составленного на основании данных Минобороны РФ.

Такая статистика ставит под сомнение заявления Москвы, что главная цель ее воздушной кампании - нанести поражение ИГИЛ.

Как показал анализ, большая часть ударов была совершена в районах, которые удерживают другие противостоящие режиму сирийского президента Башара Асада группировки, в том числе ответвления "аль-Каиды", но также и боевики, которых поддерживает Вашингтон и его союзники.

Судя по сообщениям Минобороны о пораженных целях и онлайн-архиву военных карт, российские ВКС проводили бомбардировки в 64 населенных пунктах с того момента, как три недели назад президент Владимир Путин распорядился начать операцию.

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Эта статистика подтверждает заявления Вашингтона и его союзников по НАТО, что российская интервенция в Сирии, ставшая для Москвы крупнейшей зарубежной операцией со времени распада СССР, имеет целью поддержать Асада, во вторник приезжавшего в российскую столицу, чтобы поблагодарить Путина за помощь.

Российские чиновники отвергают подобные обвинения и постоянно говорят, что цель авиаударов - ИГИЛ, а также другие группы, которые они классифицируют как террористов-исламистов. По их словам, у Москвы и Запада общий враг.

Однако карта авиаударов в Сирии дает другую картину.

Российские ВКС совершили более 780 вылетов и поразили почти 800 объектов в Сирии с 30 сентября. Например, в понедельник самолеты бомбили цели в шести населенных пунктах, но ни один из них не находится в районе под контролем ИГ, показывает анализ Рейтер.

"Главная цель этих ударов - поддержать наземную наступательную операцию сирийской армии", - сказал Гольц.

Судя по сообщениям Центрального командования вооружённых сил США, международная коалиция совершила 84 удара по позициям "Исламского государства" в 13 населенных пунктах в Сирии в период с 30 сентября по 19 октября.

В отличие от российских налетов, удары коалиции происходят в северной и восточной частях Сирии, где боевики ИГИЛ контролируют значительные территории.

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Высокопоставленный западный дипломат в Нью-Йорке сказал, что 85% российских ударов были нацелены на группы, не связанные с ИГ.

Анализ Рейтер учитывает только те пункты, которые были названы Минобороны РФ в числе попавших под обстрелы.

Четыре пункта не удалось найти на карте, в том числе в российских военных документах. Но три из них, согласно сообщениям российского оборонного ведомства, расположены в западных провинциях Латакия и Идлиб, а это значит, что удары были совершены не по позициям ИГИЛ.

Четвертый населенный пункт, Квайзер, находится в северной провинции Алеппо, поделенной сейчас между ИГИЛ, оппозиционными властям повстанцами и сирийской армией.

РФ также бомбила главные бастионы ИГ - города Ракка и Дейр-эз-Зор, где были уничтожены командные пункты, тренировочные лагеря и заводы по производству оружия.

Сирийские правительственные войска при поддержке российских самолетов начали наступление на повстанцев в провинциях Хомс, Хама, Латакия, Идлиб и Алеппо.

Ведущая мониторинг сирийского конфликта организация Syrian Observatory for Human Rights сообщала, что за три недели российских авиаударов в Сирии погибли 370 человек, треть из которых - мирные жители.