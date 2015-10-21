В Госдуме предложили выпороть российское правительство
Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Николай Коломойцев предлагает выпороть правительство за неисполнение антикризисных мер.
Об этом сообщает РСН.
«Удивительный отчет, ни одной цифры! Счетная палата говорит: задолженность субъектов Федерации выросла на 4%, задолженность села не уменьшилась, более того, 30 «дочек» американских пяти компаний фактически душат по цене сельхозпроизводителей. Лучший банкир лишил финансирования весь реальный сектор. Весь мир снижает ставки, а ЦБ увеличивает. Да вам надо было в правительстве порку устроить по исполнению антикризисных мер. У вас 20% исполнено», - заявил депутат в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.
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Ранее Минэкономразвития России отказались от антикризисного плана.
Как сообщал УНИАН, по мнению международных аналитиков, Через 2-3 года РФ может столкнуться с дефолтом федерального правительства, вызванным значительными объемами региональных долгов.