В Госдуме предложили выпороть российское правительство

Об этом сообщает РСН.

«Удивительный отчет, ни одной цифры! Счетная палата говорит: задолженность субъектов Федерации выросла на 4%, задолженность села не уменьшилась, более того, 30 «дочек» американских пяти компаний фактически душат по цене сельхозпроизводителей. Лучший банкир лишил финансирования весь реальный сектор. Весь мир снижает ставки, а ЦБ увеличивает. Да вам надо было в правительстве порку устроить по исполнению антикризисных мер. У вас 20% исполнено», - заявил депутат в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.

Читайте такжеПутин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Ранее Минэкономразвития России отказались от антикризисного плана.

Как сообщал УНИАН, по мнению международных аналитиков, Через 2-3 года РФ может столкнуться с дефолтом федерального правительства, вызванным значительными объемами региональных долгов.