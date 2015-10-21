Правящий альянс Ирака призвал премьера начать бомбардировки ИГИЛ при российской поддержке

Об этом сообщают источники в правящей коалиции Ирака, передает Reuters.

Отмечается, что после такой просьбы со стороны правящей коалиции и влиятельных в стране шиитов, премьер оказался в сложной ситуации, поскольку ему нужно сохранить как поддержку внутри страны, так и в Вашингтоне.

Ранее Генерал армии США Джозеф Данфорд заявлял о договоренности, что Ирак не будет просить Россию об атаках по боевикам ИГИЛ. Что касается России, то иракские СМИ сообщали, что во время встречи посла России в Ираке Ильи Моргунова с премьером страны, последнему было вручено послание от президента РФ Путина, в котором высказывалось желание развивать двухсторонние отношения, в том числе и в сфере обмена развединформацией об ИГИЛ на территории Ирака.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.