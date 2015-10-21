Правящий альянс Ирака призвал премьера начать бомбардировки ИГИЛ при российской поддержке
Правящий в Ираке парламентский альянс и шиитские бойцы призвали премьер-министра страны Хайдера аль-Абади попросить Россию нанести удары по боевикам ИГ на территории страны.
Об этом сообщают источники в правящей коалиции Ирака, передает Reuters.
Отмечается, что после такой просьбы со стороны правящей коалиции и влиятельных в стране шиитов, премьер оказался в сложной ситуации, поскольку ему нужно сохранить как поддержку внутри страны, так и в Вашингтоне.
Ранее Генерал армии США Джозеф Данфорд заявлял о договоренности, что Ирак не будет просить Россию об атаках по боевикам ИГИЛ. Что касается России, то иракские СМИ сообщали, что во время встречи посла России в Ираке Ильи Моргунова с премьером страны, последнему было вручено послание от президента РФ Путина, в котором высказывалось желание развивать двухсторонние отношения, в том числе и в сфере обмена развединформацией об ИГИЛ на территории Ирака.
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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.