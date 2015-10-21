Взрыв на химическом заводе в Китае унес жизни 9 человек - СМИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua, еще два человека пострадали.

Отмечается, что к настоящему времени поисково-спасательная операция на заводе прекращена. Все пострадавшие были доставлены в больницу, по данным медиков, угрозы для их жизни нет. Полиция ведет расследование причин происшествия.

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Как сообщал УНИАН, в провинции Шаньдун на востоке Китая в среду, 21 октября, прогремел взрыв на химическом заводе.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. В уезде Хуаньтай (провинция Шаньдун) 22 августа в результате взрыва на химическом заводе погиб один человек, еще девять пострадали. В ночь на 1 сентября в той же провинции в уезде Лицзинь произошел взрыв на другом химическом предприятии, там погибли еще пять человек.

Самой масштабной трагедией стал взрыв на портовом складе в городе Тяньцзинь, произошедший 12 августа. В результате ЧП погибли более 160 человек и около 800 пострадали.