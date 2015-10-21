В Германии для депортации беженцев привлекут боевые самолеты - СМИ

Об этом со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах сообщает немецкое издание Bild, передает DW.

По данным газеты, кроме регулярных авиаперевозок, правительство также планирует привлечь к депортации людей самолеты и пилотов Бундесвера. Об этом не будет сообщаться, чтобы люди, которым было отказано в предоставлении убежища, не могли спрятаться.

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Кроме того, должны быть проверены критерии относительно предоставления отсрочки депортации. Планируется также урегулировать вопрос относительно оборудования транзитных зон, быстрой депортации и отсрочки прекращения депортации в зимний период.

Как сообщает Bild, ведомство канцлера поделилось этим планом с ведомствами по управлению правами федеральных земель во время телефонной конференции вечером 20 октября.

Напомним, ранее канцлер Ангела Меркель выступала за быстрое выдворение людей, которым было отказано в предоставлении убежища.