В ведомстве Меркель предложили депортировать больше мигрантов
Из Германии необходимо выслать около 50% мигрантов, которые не имеют права на убежище.
Об этом заявил координатор по делам беженцев, глава ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Альтмайер, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Давайте вместе преследовать цель - в сжатые сроки выслать на родину минимум 50% из тех, кто обоснованно не имеет права на убежище", - заявил Петер Альтмайер. Кроме того, мигрантам необходимо четко дать понять, что они еще долгое время не смогут перевезти семью, добавил политик.
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В то же время Петер Альтмайер выступил против установления верхней границы количества принятых мигрантов, заявив, что это было бы признанием того, что "мы не можем справиться с проблемой". "Никто не может полностью отгородиться на длительный срок", - заявил Петер Альтмайер. Он предложил, чтобы мигранты выполняли необходимую работу в первичных пунктах их размещения. Петер Альтмайер также отметил, что мигрантов необходимо лучше интегрировать, в частности, преподавая для них курсы немецкого языка. При этом он категорически отверг возможность повышения налогов в связи с расходами на мигрантов.