Минобороны РФ: Безопасность России и Беларуси зависит от ситуации в Украине

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси, передает РИА "Новости" .

"От того, как будет развиваться ситуация в этой братской для нас стране, в равной степени зависит военная безопасность и России, и Белоруссии", - отметил он.

В то же время Шойгу вновь призвал украинскую власть к диалогу с представителями самопровозглашенных республик. "При этом важно полностью реализовать Минские договоренности", - добавил он.

Также Шойгу подчеркнул, что России и Беларуси необходимы не просто высокий уровень сотрудничества оборонных ведомств, а согласованные позиции по основным проблемам глобальной и региональной безопасности, которые позволят успешно решать вопросы укрепления оборонного потенциала союзного государства.

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"Такой подход актуален именно сейчас, в непростой военно-политической обстановке в мире, когда очаги нестабильности вплотную приблизились к границам наших стран. Яркий пример - Украина", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве обороны РФ заявили о формировании частей и соединений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны у границ Украины.