Российское Минобороны сформировало части ВВС и ПВО у границ Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«6-я Ленинградская краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) вновь сформирована на западе России», - говорится в сообщении.

В состав объединения вошли соединения и воинские части 1-го командования ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные на территории 28 субъектов России в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (Центральный федеральный округ граничит с Украиной – УНИАН). Среди них соединения истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации, а также соединения радиотехнических и зенитно-ракетных войск.

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На вооружении армии состоят современные авиационные комплексы Су-34, Су-35С, Су-30СМ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8МТВ5, зенитные ракетные системы С-300, С-400, «Панцирь-С», другая современная боевая техника, говорится в сообщении.

«В зоне ответственности объединения – воздушное пространство Российской Федерации на площади около 2 млн кв. км свыше 3 тыс. км государственной границы», - подчеркнули в Минобороны РФ.