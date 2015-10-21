Пан Ги Мун: цель ООН достичь гендерного равенства к 2030 году

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на презентации доклада "Женщины мира-2015", передает Би-би-си.

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Первая конференция ООН по правам женщин прошла в Пекине в 1995 году. За это время, говорит Пан Ги Мун, в вопросе прав женщин произошли существенные улучшения. Однако, несмотря на это, миллионы женщин по-прежнему сталкиваются с насилием и дискриминацией; 2/3 неграмотных людей в мире - женщины.

Многие из них вынуждены трудится на низкооплачиваемых работах. В Южной Азии и Африке большой проблемой остается высокая смертность при родах.

При этом средняя продолжительность жизни женщин за 20 лет выросла с 64 до 72 лет, а средний возраст вступления в брак, согласно докладу, на данный момент составляет 25 лет.

Кроме того, по слова Пан Ги Муна, женщины также стали получать заметно лучшее образование в последние годы.

Отчет о правах женщин публикуется организацией раз в 5 лет.