В России называют "провокацией" намерения Эстонии расширить военный аэродром

02:56, 21 октября 2015
Мир
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Россия назвала намерение Эстонии расширить инфраструктуру военного аэродрома Эмари "откровенно провокационным шагом". 

mskbest.ru

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

"В свете непрекращающихся спекуляций о необходимости развертывания дополнительного постоянного военного присутствия стран - членов альянса и, прежде всего, США на "восточном фланге" блока рассматриваем анонсированные приготовления как откровенно провокационный шаг, преследующий своей целью дестабилизацию обстановки в одном из традиционно самых стабильных с точки зрения военной безопасности регионов Европы", - говорится в сообщении.

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Также МИД РФ выразил удивление тем, с "какой легкостью" Эстония жертвует гражданскими объектами ради взятого в НАТО курса на "форсированную милитаризацию Прибалтики".

Ранее УНИАН сообщал, что аэроразведка полка «Днепр-1» зафиксировала российскую военную технику на границе с временно оккупированным Крымом.

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