Аэроразведка зафиксировала российскую военную технику на границе с оккупированным Крымом
21:22, 16 октября 2015Война
19187 0
Аэроразведка полка «Днепр-1» зафиксировала российскую военную технику на границе с временно оккупированным Крымом.
"Днепр-1" зафиксировал технику РФ на границе с Крымом / Скриншот из видео
Об этом сообщает пресс-служба полка на своей странице в Facebook.
Отмечается, что аэроразведка полка «Днепр-1» начала патрулирование оккупированного полуострова Крым.
Читайте такжеТанки, гаубицы и оружие ракетного типа: аэроразведка обнаружила в Новоазовске технику боевиков (видео)
"Зафиксировано большое количество техники и вооружения. В частности, вдоль озера Сиваш - система окопов, минометных и стрелковых позиций. У КП «Джанкой» было зафиксировано 23 единицы военной техники и три вертолетные площадки. Кроме того, в г.Армянск было обнаружено 38 единиц военной техники", - подчеркивается в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter