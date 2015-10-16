Аэроразведка зафиксировала российскую военную технику на границе с оккупированным Крымом

Об этом сообщает пресс-служба полка на своей странице в Facebook.

Отмечается, что аэроразведка полка «Днепр-1» начала патрулирование оккупированного полуострова Крым.

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"Зафиксировано большое количество техники и вооружения. В частности, вдоль озера Сиваш - система окопов, минометных и стрелковых позиций. У КП «Джанкой» было зафиксировано 23 единицы военной техники и три вертолетные площадки. Кроме того, в г.Армянск было обнаружено 38 единиц военной техники", - подчеркивается в сообщении.