Украинцы стали лидерами по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС

Об этом со ссылкой на статистическое агентство Евростат сообщает "Радио Свобода".

Общее количество граждан Украины, которым предоставили право проживать на территории какого-либо из государств ЕС, составляет 302 тыс. 800 человек, то есть более 13% от всего количества разрешений. На втором месте - Соединенные Штаты (199 тыс. 200 человек), третьи и четвертые - Китай и Индия (169 тыс. 700 и 134 тыс. 900 человек).

Как подсчитали эксперты Евростата, граждане этих четырех государств получили треть всех разрешений на проживание на территории ЕС.

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Большинству украинцев (62%) предоставили разрешения на пребывание в ЕС на основе трудоустройства, хотя такие основания, как обучение и семейные обстоятельства тоже были, сообщает Евростат.

Главным государством ЕС, в котором граждане Украины получили разрешения на проживание, традиционно остается Польша. Общее количество украинцев, которым предоставили право проживания на польской территории, составляет 247 тыс. 400 людей.

Ранее УНИАН сообщал, что за 6 месяцев этого года Польша выдала гражданам Украины 201 тыс. 218 шенгенских виз типа С, из них многолетних виз (сроком на 2-5 лет) - 91 тыс. 256, что составляет 45% всех выданных виз С.