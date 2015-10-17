За полгода Польша значительно увеличила выдачу украинцам многолетних виз

Для сравнения, за этот же период 2014 года этот процент составлял 44% (тогда как в прошлые годы, до 2013-го, - всего чуть больше 10%), написал в статье для ZN.UA координатор кампании "Пятилетние визы для украинцев и белорусов" Якуб Логинов.

Читайте такжеПольша почти вдвое увеличила выдачу национальных виз для украинцевОн отмечает, что выдача пятилетних виз единственный надежный способ сократить очереди в европейские консульства и визовые центры. Украинцы чаще всего подают документы на визу именно в консульства и визовые центры Польши, и именно в Польшу чаще всего хотят приехать на учебу, работу или просто как туристы либо с деловым визитом.

Фактом является то, что Польша таки покончила с практикой искусственной статистики, и теперь министерство иностранных дел хвастается не общим количеством выданных виз, а процентом виз сроком действия 2–5 лет: "В 2014 году таких виз было 44%, в первой половине 2015-го - 45%, в 2016-м, возможно, удастся перейти показатель 50%, а еще в 2013 году это было всего более десятка процентов". "Пятилетняя виза, выданная в декабре 2015 года, будет означать, что ее владелец, вероятно, уже никогда в жизни не будет морочиться с визовыми формальностями. Ведь срок такой визы закончится под конец 2020 года, а тогда, надеемся, безвизовый режим уже заработает", - констатирует автор.