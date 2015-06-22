В Ростовской области, что граничит с Донбассом, резко возросло количество преступлений - СМИ

Рекордсмен - Ростовская область, где количество преступлений возросло на 23,4%, передает "Медуза", ссылаясь на статистику МВД и судебные решения.

Лидером по числу преступлений стал Южный федеральный округ (ЮФО): в Адыгее оно увеличилось на 19,2%, в Калмыкии и в Волгоградской области - на 7,8%, в Краснодарском крае - на 10,4%. Только в Астраханской области нарушать закон стали меньше на 8%.

За 2014 год показатели преступности были более скромными: из регионов ЮФО хуже всего дела обстояли в Краснодарском крае, где преступность выросла на 7,5%. Остальные субъекты не попали даже в топ-15.

Издание отмечает, что, вероятно, на статистике сказалась близость Донбасса: боевые действия после битв за Дебальцево постепенно прекратились, и сторонники "ДНР" и "ЛНВ" вернулись домой, взяв с собой оружие.

"Это сразу сказалось на количестве найденных на территории Ростовской области тайников с оружием: их количество превысило все разумные пределы, а гранаты вообще стали использовать вместо денег", - отметили в издании.

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Самый популярный раздел Уголовного кодекса для боевиков - незаконный оборот оружия.

В середине февраля 2015 судья Мясниковского суда Ростовской области Левон Мелконян приговорил к 3 годам колонии общего режима Аппельганца Г.И., который воевал на Донбассе в рядах боевиков. У него нашли целый арсенал оружия: два автомата АК-74, снайперскую винтовку Драгунова, однозарядный подствольный гранатомет ГП-25 "Костер" и в целом почти тысячу патронов калибра 5,45 мм.

И это не единичный случай. Кроме того, одним из главных аргументов российских боевиков, которые настаивают на своей невиновности, является то, что они воевали на стороне "ДНР" и "ЛНР".

Так, сторонник боевиков, которых судили не в Ростовской области, Венедиктов Е.В. сумел убедить Новгородский районный суд в том, что он активно помогал жителям Донбасса и возил им гуманитарную помощь. Виновным в приобретении марихуаны Венедиктова все же признали, но получил он три года условно.

Кроме того, не менее "популярны" среди бывших боевиков преступления, связанные с наркотиками. Также известен случай, когда боевики похитили с территории России ее гражданина и получили от родственников выкуп.