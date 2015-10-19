На выборах в Швейцарии победили противники миграции

Партия, заручившаяся поддержкой 29,5% избирателей, получила 65 депутатских мандатов из 200 в Национальном совете, на 11 мест больше по сравнению с выборами 2011 года, передает Би-би-си.

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43 депутатских мандата остались за Социал-демократической партией Швейцарии.

Швейцарская народная партия выступает за ограничение иммиграции и введение миграционных квот, а также борьбу с исламизацией и защиту нейтралитета Швейцарии.

Популярность партии и ее программы заметно выросла за последние месяцы на фоне миграционного кризиса в Европе.

"Голосование было показательным. Люди обеспокоены массовой миграцией в Европу", - прокомментировал итоги выборов лидер партии Тони Бруннер.

В 2009 году по инициативе Швейцарской народной партии в стране прошел референдум о запрете строительства в стране минаретов. Тогда предложение партии поддержали 57,5% избирателей.