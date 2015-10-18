Еврокомиссия готовит план по расселению еще 200 тысяч мигрантов - Financial Times

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

План масштабного расселения мигрантов рассматривается как часть соглашения с Турцией, заключенного по принципу "услуга за услугу". ЕС надеется убедить Турцию играть большую роль в сдерживании потоков мигрантов в Европу.

За основу плана еврочиновники намерены принять схему, предложенную ООН, которая призвала ЕС к распределению 200 тыс. беженцев, которых будут распределять непосредственно из лагерей в таких странах, как Турция и Ливан.

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Как отмечает Financial Times, расселение беженцев, находящихся в лагерях за пределами ЕС, является менее спорным, чем когда дело касается мигрантов, которые уже прибыли в Греции или Италии.

Так, страны-члены с большим трудом согласовали решение о распределении 120 тыс. мигрантов из Италии, Греции и Венгрии. В то же время схема с расселения в ЕС 20 тыс. беженцев из-за пределов ЕС получила поддержку среди государств-членов. Тогда государства согласились принять беженцев – 22,5 тыс.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, с начала года внешнюю границу Евросоюза пересекли 710 тыс. мигрантов.