ЕС разработал план о депортации сотен тысяч мигрантов – The Times

Евросоюз разработал секретный план о депортации нескольких сотен тысяч мигрантов, которым отказали в получении статуса беженца, передает ZN.UA со ссылкой на The Times.

Сообщается, что Брюссель угрожает отказать в помощи, а также расторгнуть торговые и визовые соглашения с такими странами, как Эритрея и Нигер, если они откажутся принимать обратно их экономических мигрантов.

В ЕС подчеркивают, что государства-члены Евросоюза должны отправлять обратно на родину больше беженцев. Также для решения вопросов о депортации мигрантов будет создано специальное агентство Frontex.

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Кроме этого, страны ЕС должны будут принимать все необходимые меры для возвращения мигрантов на родину, включая их задержание. По информации издания, Евросоюз планирует начать переговоры с государствами, которые не являются членами ЕС, чтобы все отправленные домой беженцы были приняты их странами.

Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз готов оказывать Турции финансовую помощь в обмен на создание лучших условий приема беженцев в Турции и их длительного пребывания в стране.