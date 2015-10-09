Совбез ООН одобрил применение военной силы странами ЕС к перевозчикам беженцев

Об этом говорится в сообщении Associated Press, пишет Европейская правда.

"Люди не могут безнаказанно получать прибыль от этой торговли", - сказал посол Великобритании Мэтью Райкрофт.

Отмечается, что резолюция принята в соответствии с главой 7 Хартии ООН, что означает – действия ЕС могут быть усилены военными средствами.

Согласно сообщению, резолюция также позволяет Евросоюзу и отдельным странам "брать на абордаж судна с целью сохранения жизни мигрантов или жертв торговли людьми" и проводить операции по поиску и захвату судов в течение одного года.

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При этом, как отметили дипломаты в Совбезе ООН, мигранты, которых найдут на таких судах, будут направляться в Италию.

Как отмечается в резолюции, целью подобных операций не может быть ограничение прав человека или ограничение прав мигрантов на поиск защиты.