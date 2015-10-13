Для установления точного места, с которого была выпущена ракета в "Боинг", необходимо расследование – Совбез Нидерландов

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил на военно-воздушной базе Нидерландов председатель Совета безопасности Чиббе Яустра.

"Относительно места запуска ракеты. Мы расследовали траекторию. На наш запрос была проведена имитация. Расчеты показывают, что ракета была выпущена с территории площадью 320 кв. км на востоке Украины. Мы сообщили об этих данных международным следователям", - сказал он.

Читайте такжеКатастрофа Boeing 777 была спланированной операцией российских спецслужб - Яценюк

Кроме того, эти данные были переданы Украине и России, которые провели свои собственные тесты. "Будет необходимо дополнительное расследование, чтобы определить позицию запуска", - констатировал Яустра.

При этом он добавил, что такое расследование не входит в мандат Совета безопасности Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Украинские власти настаивают, что ракета, которой сбили самолет, попала на Донбасс из России и была выпущена из района, контролируемого пророссийскими боевиками.