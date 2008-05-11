Дочь Джорджа Буша вышла замуж (фото)

Дочь президента США Джорджа Буша Дженна Буш в субботу вышла замуж за сына табачного магната и республиканского политика Джона Хагера Генри Хагера, сообщает Лента.ру со ссылкой на AP. Церемония бракосочетания, на которой присутствовали более 200 гостей, состоялась на семейном ранчо Бушей в Техасе и началась за полчаса до захода солнца.

26-летняя Дженна Буш ранее отказалась проводить церемонию в Белом доме из нежелания придавать своей женитьбе чересчур публичный характер. На техасское ранчо Бушей под Кроуфордом пресса допущена не была.

По слухам, медовый месяц молодожены собираются провести где-то в Европе. Затем они планируют поселиться в Балтиморе, и Дженна Буш вернется к преподавательской деятельности, а ее муж, получив диплом по менеджменту, будет работать в энергетической компании Constellation Energy.

Молодожены познакомились в 2004 году во время проведения предвыборной кампании Джорджа Буша. Хагер тогда работал помощником главного советника Буша Карла Роува. Предложение дочери американского президента он сделал в августе 2007 года.