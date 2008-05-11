Дочь Джорджа Буша вышла замуж (фото)
Прессу на церемонию не пустили
|Дженна Буш и Генри Хагер. Фото Reuters
26-летняя Дженна Буш ранее отказалась проводить церемонию в Белом доме из нежелания придавать своей женитьбе чересчур публичный характер. На техасское ранчо Бушей под Кроуфордом пресса допущена не была.
По слухам, медовый месяц молодожены собираются провести где-то в Европе. Затем они планируют поселиться в Балтиморе, и Дженна Буш вернется к преподавательской деятельности, а ее муж, получив диплом по менеджменту, будет работать в энергетической компании Constellation Energy.
Молодожены познакомились в 2004 году во время проведения предвыборной кампании Джорджа Буша. Хагер тогда работал помощником главного советника Буша Карла Роува. Предложение дочери американского президента он сделал в августе 2007 года.