США и Румыния проведут в Черном море учения против подводных лодок

Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США со штаб-квартирой в итальянском Неаполе, в воскресенье для участия в маневрах на базу в румынском городе Констанца прибыл американский самолет противолодочной разведки P-3C Orion, передает ТАСС.

"Военные моряки США и Румынии обсудят и отработают тактику, технику и порядок действий против подводных лодок для укрепления совместимости и общих возможностей в целях обеспечения безопасности, доступа и стабильности в Черном море", - отметила пресс-служба 6-го флота.

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Учения пройдут 13-14 октября.

Ранее УНИАН сообщал, что вооруженный «Томагавками» ракетный эсминец ВМС США Porter зашел в Черное море. Эсминец был направлен в Черное море для «содействия миру и стабильности в регионе».